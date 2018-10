Uuring: just nendes linnades on naised oma seksuaaleluga kõige vähem rahul

Naiste hügieenitarbeid tootev firma Woo Woo viis läbi uuringu, kust selgus, et Oxfordis elavatest naistest tervelt 58 protsenti ei ole oma seksuaaleluga rahul.

Uuringust selgus ka huvitav fakt, et keskmine briti naine seksib kaks korda nädalas, kuid sooviks seda teha viis korda.

Woo Woo brändi looja Lucy Anderson selgitas, et uuringu eesmärk oli teada saada, kui palju tänapäeva naised linade vahel lõbutsevad. «On tore näha, et naised tunnistavad, et tahaksid rohkem seksida. Naised naudivad seksi täpselt sama palju kui mehed ja ei peaks seda häbenema,» ütles Anderson ajakirjale Marie Claire.