Nippe, kuidas valmistada ühest kanast mitu toidukorda

Loomulikult oleneb ühest kanast saadav söögikordade arv toitmist vajavate suude hulgast ning ka sellest, mida kanaliha kõrvale pakkuda, kuid hea planeerimise korral võib ühest suuremast kanast väiksem pere saada õhtused toidukordi terve töönädala jagu.

«Tervele kanale võib läheneda mitut moodi. Üks võimalus on algselt terve kana ahju pista, teha sellest üks korralik praad ning siis ülejäägid ülejäänud nädala toidukordadeks ära jagada,» selgitas toidublogija ja kokaraamatute autor Mari-Liis Ilover. «Teine variant on kana kohe toorena erinevateks toidukordadeks ära jaga. Sellisel juhul on retseptidega mängimise võimalus kohe märksa suurem.»

«Kana on väga hea universaalne liha ning selle kasutusvõimalused on väga laiad. Lisaks sobitub see kokku paljude toiduainetega. Valmistada saab nii praadi, hautist, pastaroogi, tortillasid, suppe või kasvõi pitsat,» märkis Ilover. «Eriti tore on see, et kana on eriti lihtne toidukordadeks jagada – tiivad ühte toitu, jalad teise, rinnafilee kolmandasse, kael ja luustik suppi jne.»

«Kõige lihtsam variant on osta terve kana, pista ahju ja teha sellest praad. Seejärel saab ülejäägid jagada laiali portsjoniteks, mida siis näiteks järgmisel päeval lisada pastale, ülejärgmisel lisada salatile jne,» selgitas Ilover. «Luustik sobib aga ülimalt hästi puljongi keetmiseks. Rohkema lihajääkide korral saab isegi sellest terve supi.» Samuti võib ülejäänud kanaliha edukalt säilitada sügavkülmas.