Supermodell Adriana Lima jagab saladust, kuidas eduka treenimisega algust teha

«Ma olen väga sportlik ja mul on sportlik mõtteviis, seega trenni tegemine ja fitness on minu jaoks väga olulised,» räägib supermodell Adriana Lima ja lisab, «tahan olla tervislik ning eeskujuks oma lastele.»

Modell räägib, et tema lemmik trenn on poksimine, mis hoolimata pikast praktiseerimisest, pakub iga päev midagi uut. «Poksimine on sport, mis muutis mu nii vaimselt kui füüsiliselt tugevaks. On väga väljakutsuv teha iga päev teatud liigutusi ja harjutusi, aga see tasub ennast ära, mitte ainult füüsiliselt, vaid ka vaimselt,» sõnab ta.

Treenimisega alustamiseks paneb Lima südamele, et kõige olulisem on tõepoolest soov oma elu muuta. «Kõigil on oma lugu, kuid esimene oluline samm on tahta oma elu muuta. Sealt edasi saad vaadata, millised on su eesmärgid, kes sa tahad olla, kuhu sa tahad jõuda. Siis saad hakata trenni tegema, korralikult toituma, õige varustuse hankida. Võti on leida trenn, mis sulle sobib ja selle juurde jääda,» jagab supermodell eduka treenimise saladusi.