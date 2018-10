See populaarne argipäevajook toimib imehästi näopuhastusvahendina

Dermatoloog Roberta Del Campo kinnitab, et tema ise on suur uue trendi fänn ja kasutab karboniseeritud vett oma igapäevastes iluprotseduurides. «Puhtjuhuslikult on mullivee ja meie naha pH-tase sarnane ja kergelt happeline 5,5. Sealjuures on tavalise kraanivee pH-tase 7, mis võib meie naha pealmist kihti ärritada, põhjustades naha kuivust,» selgitab dermatoloog.