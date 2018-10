Indias katsetatakse uut Tinderit, mis annab naistele võimu

Uus seadistus annab naistele võimaluse seadete all valida, kas nad soovivad lubada meestel endale esimesena kirjutada. Seadistust kutsutakse «My move» ehk «Minu käik» ning sellega saab naine otsustada, kas naine soovib ise valida, kellega kirjutama hakata, või võivad vastastikusel sobivusel kirjutada esimesena ka mehed, kirjutab Independent.

Uue Tinderi eripära eesmärgiks on pakkuda naistele suuremat turvatunnet tutvumisrakendust kasutades. Uut võimalust on testitud Indias paar kuud ning kui katseaeg möödub edukalt, võib see olla kättesaadav ka miljonitele teistele kasutajatele üle maailma.