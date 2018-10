Need 7 nippi aitavad kodukontori enda kasuks tööle panna

1. Loo endale hommikurutiin

Kodukontoris töötamise esimene oluline samm on luua endale rutiin nagu läheksid päriselt kontorisse teiste kolleegide juurde. Ärka üles kindlal ajal, joo kohvi, käi duši all ja pane riidesse. Sa ei pea tingimata kostüümi selga panema, aga ära jää ka terveks päevaks pidžaamasse. Riiete vahetamine on oluline, sest loob piiri töö ja vaba aja vahel, kirjutab The Everygirl.



2. Loo endale kontorinurk

Kõigil ei ole võimalik kodukontori jaoks eraldi tuba kasutada, aga on oluline, et sul oleks töö tegemiseks konkreetne koht, mida teavad ka teised kodused. Niimoodi annad endale ja teistele märku, et oled töölainel.



3. Tee graafik

Kodus olles on lihtne võtta hommikul esimese asjana arvuti kätte ja meilidele vastama hakata. Hea oleks luua endale konkreetne graafik, millal oled arvuti taga ja kättesaadav ning millal teed lõunapausi.



4. Pane rööprähklemine enda kasuks tööle

Hiljuti avaldatud uuringust selgus, et naised ei ole rööprähklemises tegelikult meestest paremad, kuid kodukontoris olles saad selle siiski enda kasuks tööle panna. Ajasta telefonikõned näiteks jalutuskäiguga ühele ajale ja lihtsamad ülesanded nagu sotsiaalmeedia postitused ja emaili kontrollimise võid jätta näiteks toidu valmistamise ajale.



5. Ole mobiilne

Kui sul on nutitelefon, arvuti ja juurdepääs internetile, saad vajadusel töötada ka rõdul, tagaaias või autos.



6. Elimineeri ajaraiskajad

Kodus olles on erinevad ahvatlused käe ulatuses. Kui on oht, et kipud liiga kauaks televiisori ette jääma, tee endale reegel, et ei pane telekat tööajal üldse käimagi.



7. Katseta Pomodoro tehnikat