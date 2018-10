Moodne etikett: mida teha, kui määrid päevade ajal kogemata ära võõra diivani?

Metro otsustas uue artiklisarjaga neile küsimustele vastused leida. Kui sa oled inimene, kellel on päevad (või on sul need kunagi olnud), siis sa ilmselt tead seda tunnet. Sa oled istunud sõbra diivanil ja rahulikult juttu ajanud, tõused püsti – ja mõistad hetkega, et veri on lekkinud, tampoon, side või menstruaalanum ajab üle ääre.

Nõu annavad Pink Parceli asjatundjad, kes kinnitavad, et kui sa oled inimene, kel on menstruatsioon, siis su elus juhtub kohe kindlasti, et sa lekid sohvale, voodisse, toolile või poiss-sõbra peale. «Las me avaldame sulle saladuse: sa elad selle üle! See juhtub meie kõigiga. Ainus, mis me saame teha, on hakata päevi normaliseerima. Alustame vestlust, nii et päevad ei oleks säärane tabu. Muuda see naljaks! Paku, et maksad diivani puhastuse eest. Osta teisele osapoolele kooki. Seejärel liigu edasi ja unusta see ära. Sa oled inimene, kellel on erinevad kehalised funktsioonid, sa oled tüdruk – see kõik on okei.»