Psühholoog Kätlin Konstabel: kas tahame teada, milline meie kallim päriselt on?

Kalli inimese vaikimise taga võib olla ka see põhjus, et oleme küll korduvalt rõhutanud, et palun räägi endast, oma tunnetest ja mõtetest, ole otsekohene… Ent niipea, kui teine on seda proovinud ja räägitav jutt pole päris meie meele järele olnud, on ta meie valulisest reaktsioonist aru saanud, et taolisi otsekohesus-palveid ei tasu uskuda. Veelgi enam, talle võib lausa tunduda, et uuesti eneseavamisele meelitades tahame teda lõksu püüda.

Variant on seegi, et ta on rääkida proovinud, ent me oleme selle peale kohe jutujärje üle võtnud ja enda teema-emotsioonidega nö sisse sõitnud. Me ise mõtleme, et tegemist on kauni suhtedialoogiga, teisele võib aga tunduda, et tema mõttelõnga segati, ju see pole siis tähtis.

Vaikus võib olla ka märgiks, et inimesele on väga tähtis oma privaatsfäär, oma maailm. Tema plaanid, tema tegemised, tunded-mõtted on tema omad ja et nendest rääkimist üldse kaaluda, peab enne kaduma kontrolli ja kriitika alla sattumise hirm. Võib-olla tunneb vaikida sooviv kallim, et paarisuhe meenutab tema päritoluperet, kus emale või isale tuli pidevalt kõigest aru anda?