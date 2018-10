VAATA OTSE: Noorum annab noortele nõu, kuidas eesmärkideni jõuda

Millest sa unistad? Millised on sinu soovid ja eesmärgid? Mis läheb sulle päriselt korda? Millised väljakutsed, mured, probleemid on sinu elus? Kuidas nendega hakkama saada? Kui need on teemad, mis sind huvitavad, siis hoia silma peal - Postimees teeb 4. oktoobril ülekande noorsootöö foorumist Noorum!