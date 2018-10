SÕBRANNA EKSKLUSIIV! Võigemast, Mähar ja Ojari paljastavad: milline oli minu suhe isaga?

«Mulle endale tundus lapsena, et mu isa on kõige tugevam, kõige targem, kõige osavam. Et pole asja, millega ta hakkama ei saaks,» mõtiskleb näitleja Priit Võigemast, kes mängib filmis «Võta või jäta» advokaat Hannest.

Andres Mähar, kes filmis kehastab Sveni, aga sõnab: «Kindlasti on mul oma isaga väga lähedane suhe, aga see lähedus väljendus kuidagi teistmoodi. Sel ajal, kui mina noor olin, kuidagi ei sobinud oma tundeid näidata. Vähemalt tundus, et see oli väga vaoshoitud, hillitsetud.»

Indrek Ojari kanda on filmis sõbra Toomase roll. «Enne kui sain isaks, arvasin ma, et isad on sellised hobuserauakujulist vuntsi kandvad, otsa ette kriipsu joonistanud mehed, kes on kurjad, kes tegelevad põhiliselt suvilaehitusega, kes on väga napisõnalised ja kellega pole mõtet rääkida, sest nad ei taha rääkida,» ütleb Ojari.

Vaata videost, mida näitlejad isadusest arvavad!