Neli võimast suhtepurustajat, mis paari lahku ajavad

«Sa mõõdad ja kontrollid kõike! Ja mina pean, fucking, sellega elama!»

«Sa käitud nagu ärahellitatud printsess!»

Raamatus «Armastuse tähendus» kirjutab Sue Johnson: «Hülgamised on traumaatilised meie jaoks. Kui me küsime abi oma armastatu käest ja tema vastab meile, et «Saa suureks» või «Sa oled suur tüdruk/poiss. Saa ise hakkama», «Rahune maha», «Ära muretse» või ta lihtsalt jäätub ega suuda meid lohutada, siis see on traumaatiline. Sellised puuduliku empaatia ja tundetuse väljendused tekitavad haavu, mida pole võimalik eirata ega kalevi alla lükata. Nagu luumurru puhul, tuleb neidki vigastusi ravida, vastasel juhul tekivad jäävad deformatsioonid. Sellistest sündmustest tekib kiindumustrauma.»

Mida teevad edukad paarid, et mitte laskuda põlgusesse?

Nad pööravad pidevalt tähelepanu sellele, mida partner hästi teeb, ja nad ka väljendavad seda. Nad oskavad olla tänulikud, et kaaslane naeratas, puudutas, kallistas, tegi süüa, küsis: «Kuidas sul päev läks?» Nad ütlevad seda oma partnerile kõva häälega välja. Sest niimoodi, nagu me oma partnerist mõtleme, me temaga ka käitume.

Edukad paarid oskavad õigel ajal konflikte lõpetada. Selle asemel et laskuda põlgusesse ja rünnata teist, ütlevad nad: «Mul on nii valus. Palun ärme kakle. Ma armastan sind ja tahan hoida meie suhet.» Nad oskavad öelda: «Ma tunnen end praegu ebaturvaliselt ja ma räägin endale lugu, et sa ei hooli minust / oled minus pettunud. Kas sa palun annaksid mulle tagasisidet, kas mu lugu on õige?» Nad oskavad teineteist kuulata ka siis, kui see, mida nad kuulevad, teeb haiget. Nad eeldavad teineteisest head, mitte ei kuku eriarvamusel olles süüdistama teist manipuleerimises ja muudes pattudes.

Partnerid, kes ei ole valmis rääkima oma valust ja näitama oma haavatavust teisele, ei saa kogeda paarisuhtes intiimsust ja lähedust. Kui me ei tolereeri oma nõrkusi ega ole valmis neid teisega jagama, võtavad koha sisse julmus, süüdistamine ja viha, mille tagajärjel kaob suhtest turvalisus.

3. KAITSES OLEK

Kaitseolekus asume ohvri positsioonile ning loobume võtmast vastutust suhte eest. Gottman ütleb, et «ohver» ei näe mingit probleemi olla kaitses, sest ta kannab endas mõtteviisi: «Jäta mind rahule! Mis sa võtad mu kallal! Ma ei teinud midagi valesti. See pole minu süü!»

See aga ei aita olukorra lahendusele sugugi kaasa, vaid teeb asja hullemaks. Isegi kui me arvame, et meil on täielikult õigus, on selline suhtumine suhte koha pealt katastroof, sest kaitses olles ei võta me vastutust suhte eest ega proovi seda pöörata tagasi õiges suunas.