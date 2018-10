10 soovitust, kuidas sügisel kaalu langetada

See soov on täiesti mõistetav, aga selle tulemus võib olla see, et suve lõpuks on lisandunud üsna mitu ülekilo, mis rõõmu ei valmista, või pole soovitud kaalulangetus toonud tulemusi. Seetõttu jagab toitumisnõustaja Erik Orgu nippe, kuidas sügisel kaalu langetada.

Tee treeningud lühemaks!

Sügisel on liikumist rohkem kui talvisel ajal ning see on ka põhjus, miks oma tavapärase treeninguaja võid umbes poole võrra lühendada. Ka ma ise treenin tavapärase 1 h asemel 30 minutit. Tõstan oma treeningute intensiivsust selle arvelt. Kui sa siiski treeningud ära jätad, siis pead seda ka toitumisel arvestama.

Mine kohe pärast ärkamist jalutama

Alusta oma hommikut kiirkõndimisega, kõnni 10 minutit ühes suunas ja siis sama tee tagasi. Vali erinevaid marsruute, siis on lihtsam hommikusest rutiinist kinni pidada ja ei lähe igavaks. Joosta ei soovita, aga kui soov rohkemaks, siis sörgi.

Hommikune kõnd on hea vahend distsipliini treenida. Kui oma kõnnilt naased, siis anna kehale midagi maitsvat ja toitvat.

Liigu jalgsi!

Kui oled puhkusel, siis liigu võimalikult palju jalgsi. Kasuta oma keha transpordivahendina. Kui õhtul tunned, et oled väsinud, siis järelikult oled kaloreid ja keharasva kulutanud. Enne jalutamist söö tervislik toidukord ja võta kaasa tervislik vahepala, sest sind võib kimbutada näljatunne. Lihtsa ja maitsva vahepala saad valida mu toitumiskavast, näiteks banaan ja mandlid.

Intervalltrenn kõndides

Külastades mõnda paika turistina, siis liigu külastatavate vaatamisväärsuste vahel jala ning tee seda kiiresti. Kui oled vaatamisväärsuse juures, siis seal võta aeg maha, puhka, vaata, naudi ja ära unusta vahepala kaasa võtta.

Kasuta oma keha energiat liikumiseks

Kasuta liiklemisel transpordivahendeid, kus pead oma keha energiat kulutama, näiteks liigu jalgrattaga, rulaga, rulluiskudega jne.

Katseta uusi treeninguid!

Kui armastad enamasti jõusaalis treenida, siis mine vahelduseks rühmatrenni. Sügisel saab ka erinevaid välispordi võimalusi kasutada. Katseta ja proovi julgelt!

Planeeri aktiivset töövälist aega

Näiteks mine paadiga sõitma, kus pead ise aerutama või tehke sõpradega matk jalgratastel. Oluline on ka töövälisel ajal oma keha liigutada, eriti, kui töötad pidevalt sundasendis.

Osta endale kodused treeningvahendid

Näiteks kummilindid (väga hea on ringikujuline kummilint). Nendega on võimalik terve keha lihaseid treenida ja igal ajal ning kohas.

Mine ujuma

Kui Eestimaa järvedes ja meres enam ujuda ei kannata, mine ujulasse. Alusta näiteks 20 minutist. Kui tunned peale ujumist, et oled väsinud, siis oled pingutanud piisavalt. Vaikselt võid siis ujumise kestust tõsta.

Tantsi