Need on tervisliku südame toidud

Öeldakse, et õun päevas hoiab arsti eemal. Tegelikkuses on palju toite, mis arste eemal aitavad hoida.

Mida rohkem värskeid puu- ja juurvilju me tarbime, seda kõrgem on meie antioksüdantide tase organismis ning seda tervemad on meie rakud. Minimaalselt peaks päevas tarbima 2 portsjonit puuvilju ja 2-3 portsjonit juurvilju.