Moslemi tüdrukutele loodud nukud innustavad neid suurelt unistama

Zileej kaasasutaja Ansarullah Ridwan Mohammed kommenteeris, et nukud peaksid tüdrukutele õpetama, et kõik nad on unikaalselt kaunid - isegi, kui maailm ütleb neile, et neil pole ideaalsed juuksed, naha värv, vorm või religioon. Nukud on erinevatest rassidest ning esindavad 1,8 miljardi muslemi globaalset mitmekesisust, kirjutab HuffPost.