44 000 katolikku naist nõuavad paavst Franciscuselt seksuaalkuritegude kohta selgitusi

Katoliku kiriku naised on ühendanud jõud selgitamaks, millal ja kuidas täpselt sai paavst teada endise kardinali seksuaalsete kuritegude kohta. «Meie südamed on purunenud, meie usk on proovile pandud tänu laiaulatuslikule kriisile meie armastatud kirikus,» seisab Katolike Naiste Foorumi emotsionaalses pöördumises, «me väärime vastuseid.»