Müüt või tõde: venitamine enne trenni aitab vältida vigastusi

Aastaid on selline staatiline venitus olnud trenni alustuseks soovituslik harjutus. Uuringud on nüüd näidanud, et selle kasutegur on pea olematu. 2011. aastal leidis Ameerika Ortopeedide Akadeemia, et staatiline venitamine enne treeningut ei enneta vigastusi, kirjutab Diversity Woman.