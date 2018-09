Sekspositsioon, mis töötab alati – ka siis, kui oled eriliselt laisk

Küljeliasend (see, kus sina oled «väike lusikas» ja mees on «suur lusikas») ei ole saanud meilt piisavalt kiita, kuid ometi kiitust see väärib.

Marin lisab, et naistel on selles asendis väga lihtne kliitorit stimuleerida või mõnd mänguasja kasutada. «Esialgne sisenemine võib olla natuke keerukas,» tõdeb Marin, kuid minnitab, et kui sellega hakkama saate, on edasine juba sujuv minek.