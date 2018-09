Miss Soome 2018 tiitli võitis Vene juurtega Alina Voronkova

Võistluste finaal toimus Raseborgis. 23-aastase Alina isa on venelane, ema aga ingerisoomlane.

Alina elab Helsingis ning pidi rinda pistma 19 võistlejannaga. Miss Soome ütles Iltalehtile, et on lapsena oma Vene juuri palju pidanud häbenema ning piinlikkust valmista ka tõsiasi, et ta oskas rääkida vene keelt.