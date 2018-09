EKSKLUSIIVINTERVJUU Kersti Kaljulaidiga: kahtlaselt palju töövõimelisi inimesi on ilma ravikindlustuseta

«See ei ole just väga suur väljakutse,» rääkis president Kersti Kaljulaid New Yorgi Eesti majas toimunud vastuvõtul oma uuest ametist - kaheks aastaks saab temast naiste, laste ja noorukite tervise ning heaoluga tegeleva liikumise Every Woman, Every Child (EWEC) asejuht.

Presidendi sõnul tegeleb see grupp ennekõike laste ja noorte terviseküsimustega. «See pakkumine tehti Eestile, sest me ise ei anna endale aru, kui hea on meie tervishoid,» sõnas Kaljulaid.

Kaljulaid tõi näiteks, et arsti jutule pääseb Eestis kergesti ka võrreldes arenenud Euroopa riikidega, kus on samuti pikad ravijärjekorrad ja esmalt tuleb ravi maksta omast taskust kinni. «Hiljem saab küsida raha tagasi, aga vaesel inimesel ei ole lihtne minna arsti juurde, kui ta teab, et peab pikaks ajaks panema oma raha selle alla kinni,» tõdes president.

«Mina ei toeta ideed, et kõik, ilma kohustuseta tasuda sotsiaalmaksu, saaksid ravikindlustuse.»

Kaljulaidi sõnul võiks Eesti inimesed osata hinnata meie praegust tervishoidu. «Teised oskavad seda hinnata ja sellepärast mind sinna kutsuti,» lisas president. Ta tõdes, et sellistes töögruppides näeb nii palju häda ja viletsust, et tekib tänutunne selle suhtes, mida Eestis on suudetud ära teha.

Eesti tervishoiu suurimate probleemidena nimetas Kaljulaid laste vähest vaktsineerimist, aga ka seda, et tasuta hambaravist hoolimata paljud lapsed arsti juurde ei jõua. «Väga paljud vanemad seda vist ei tea, sest kaitseväe tohtrite sõnul tuleb sinna palju lagunenud hammastega noori ja sellist pilti ei tohiks olla,» sõnas president. Probleemiks on ka see, et paljude ravimite jaoks ei jätku raha raha. President lisas, et sama mure on ka teistel solidaarse ravikindlustusega riikidel.