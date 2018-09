Stiilivead, mis teevad sind enneaegu vanaks

Ära tee seda viga, et raiskad oma raskelt teenitud raha mõttetutele kirevatele trendidele, mis järgmisel hooajal on juba moest läinud. Selle asemel võiksid investeerida ajatu stiiliga klassikalistesse rõivastesse, mida saad kanda veel mitu aastat. Sellised on näiteks täisnahast riided, pliiatsseelikud ja tumedad lillemustrid.

Kui sa oled nagu suurem osa naistest, siis ei sobi sulle täna enam need riided, mida kandsid teismelisena. Need riided võivad olla kas liiga kitsad või hoopis liiga laiad. Need võivad ka veel selga mahtuda, aga olla lihtsalt kohatud. Kui mõni riie on sulle väga südamelähedane, siis lase õmblejal see oma muutunud kehakuju järgi parajaks teha. Parem on siiski vanast asjast loobuda ja anda see mõnele abivajajale. Väga suure tõenäosusega on nende riiete tegumood oma aja nägu ja see viib ka sinu välimuse sinna aega tagasi ning teeb sind vanemaks.