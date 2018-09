4 asja, mida teha, kui su partner on seksisõltlane

Inimesed on erinevad, seda on ka nende isu seksi järele. Mõne inimese libiido on kõrge, teisel madal, enamikel jääb see aga kuskile sinna kahe äärmuse vahepeale. Mida aga teha, kui su partneril on nii suur seksiisu, et seda võiks suisa sõltuvuseks pidada?