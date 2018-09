GALERII! Seksikas murdja on tagasi

Ilmselt toimib leopardimuster juba ürgsete instinktide tasandil – see ei palu tähelepanu, vaid lausa nõuab seda. Kõige seksim kraam praeguses moemaailmas ei veetle tegelikult ilu, armsuse ega hea maitsega. Selle sarm on ohtlik, häiriv ja kehtestav. Murrab vastutulija maha, niidab ta jalust enne, kui jõuaks pilgu mujale pöörata.

Otse näkku kargav seksapiil on ka üks põhjusi, miks loomamustrid eesotsas leopardiga iialgi hea maitse looži ei mahu. Sest peenetundelist veetlust siit lihtsalt ei leia! Isegi leopardikasukas või villane kostüüm ei jää iial märkamatuks ega jäta ühtki vastutulijat rahulikuks. Leopard ründab füüsiliselt – kiirendab pulssi ja tõstab vererõhku – ning seda on imelihtne valesti tõlgendada ja arvata, et asi on lihtsalt armumises esimesest silmapilgust.

Pluss suuruse modell Felicity Hayward lööb uhked kurvid letti leopardikleidis. FOTO: Doug Peters

Võrgutaja, mis ei jäta valikuid

Leopardnaised teavad seda trikki ning manipuleerivad sellega häbitus rõõmus. Selles mustris saab sinust saatuslik naine. Kui sul on kurvid, tõusevad need leopardikirjalisena eriliselt esile, oled aga pigem kõhn kaunitar, omandad selles pakendis siiski liivakellakuju.

Leopard võimendab liikavellafiguuri. Ja kingib selle, kui loodus pole nii helde olnud. FOTO: Kristina Herodes

Liialt otsekohest provotseerimist ei peeta leedidele sobivaks taktikaks, kuid need naised, kes julgevad, võidavad selles mängus alati. Eranditeta. Iseasi muidugi, kui sügavaid ja hingekosutavaid suhteid sedasorti instinktide baasil sõlmida saab.

Teine põhjus, miks praegu moelemmiku staatuses mõnuleva leopardimustri juurde alati veidi halva maitse hõngu kuulub, on see, et asi on enamasti võlts. Kuid alati pole see nii olnud.

Esimene trendikas loomamustri kandja oli mõistagi tuhandeid aastaid tagasi see kange kütt, kes leopardi maha nottis ning temalt naha üle lõi. Sama sõnumi järelkaja lehvib mustriga siiani kaasa – see lausa kisendab jõudu, vaprust ja bravuuri.

Calvin Klein võib küll maailma esi-minimalistide hulka kuuluda, kuid nüüd on temagi leopardiusku! New York FW SS 2019 FOTO: Angela Weiss

Aristokraatide võimumärk

Ajaloos on loomamustritega peamiselt saanud uhkeldada vaid kroonitud pead ja aristokraadid. Kiskjamustrite kandmisel usuti olevat müütiline võime muuta oma kandja sama tugevaks, võimsaks ja võitmatuks nagu algne omanik. Need tunduvad kõik esmajoones mehelikud kvaliteedid ning tõsi ta on – leopard on ajaloos eeskätt mõjuvõimsate meeste garderoobi kuulunud. Tänapäeval on kaslaste prindid peamiselt õrnema soo küüsi langenud, kuid mood on liberaalne ning soovitab seda meestelgi kanda.

Kes ütles, et ainult naistele? Metsikud kiskjad sobivad suurepäraselt ka meestele. Christian Siriano, New York FW SS 2019 FOTO: Angela Weiss

Kunagi märkis eksootiline ja kallis kasukas eranditult jõukust ja staatust, kuuludes näiteks sinivereliste ning glämmrokkarite arsenali. 1940ndad märgivad mustri esmakordset murdmist moeareenile seoses tugevate ja iseseisvate naiste esiletõusuga. 1950ndail armus leopardikirjade maagiasse Christain Dior ning tema looming tekitas daamide hulgas kulutulena leviva vaimustuslaine. Ükski daam ei lahkunud kodust, ilma et oleks mõne detaili või aksessuaari kujul ka killukese leopardikiisut tervikusse sobitanud.

Kui kasukas või kleit tundub liig, lisa sügisesse vürtsi leopardimustrilise salliga. FOTO: Gerry Weber

Daamidest rokkstaarideni

1960ndatel aga kandus rokilavadel lõkkele löönud trend tõeliselt massidesse ning praegu peavad kõik loomulikuks, et sel loomamustril pole looma enesega enam vähimatki seost. Aga eks see kuulu siiski samasse ooperisse, kuhu kassikuld, libamaod ning järeletehtud kalliskivid. Odav ja edev asi, mille väärtus on küll kahtlane, kuid mõju sellegipoolest suur.

Kellel tasub praegu leopardinahka pugeda? Otsustavaks saab julgus – selle mustri kandjal võiks olla nii karakterit kui ka kuraasi. Muul juhul paneb kiskja su enese nahka. Suur pluss on eneseiroonia – see print on veidi koomiline, surmtõsiselt seda kanda ei tasu. Ja kolmas kasuks tulev joon on mängulust. Riietu metsikusse mustrisse ja lihtsalt vaata, mis juhtub! Elu läheb kihinal keema ning hakkab juhtuma kindlasti palju eredamat ja toredamat, kui näiteks turvaliselt musta peitudes. Maailma tippdisainerid, fashionistad ja superstaarid pakuvad rikkalikult head eeskuju, kuidas sellest mängust võitjana välja tulla!