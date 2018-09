Seitse asja, mis ei lase lastel koolist ja lasteaiast viiruseid koju tuua

Esmane soovitus on üle vaadata toitumine. Kooli- ja lasteaialapsed peaksid sööma kindlasti toeka hommikusöögi. Lõunasöögiks peaks olema soe toidukord, koolilaste puhul tuleks jälgida, et see ei koosneks esimestest kättejuhtuvatest toidupaladest nagu saiakesed või krõpsud. Toiduportsjonitest võiks kolmandik olla köögiviljad või salat.