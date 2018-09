Juhuslik kommipaber maas pole sinu mure? Eksid!

Aga mina pole süüdi!

Paljud neist, kes väljaütlemistes vägagi roheliste vaadetega, ei tee siiski tegudes ülearu ära, sest nemad pole seda sodi maha jätnud. Miks ma peaks kellegi teise järelt koristama? Kellegi teise tööd tegema? Võib-olla on see lihtsam, kui mõelda, et tegu pole pahatahtliku reostamisega (enamasti paraku siiski on), vaid asi juhtus kogemata.

„Spordiradadel kukub enamasti prügi maha pigem kogemata, geelipakendit või batoonipaberit on ju raske taskusse suruda, eriti kinnastega. Täitsa vabalt võib see liikudes uuesti pudeneda ja prügistaja ise ei saagi sellest teada,“ selgitab Eensaar. „See teadmine peaks korjamise barjääri veel alandama: et prügistamine võib ka sinuga kogemata juhtuda. Kokkuvõttes – prügi üleskorjamine ja prügikasti toimetamine on alati parem lahendus, kui selle vedelema jätmine.“

Nii on see nagu kogemata heategude vahetamine ehk et sina korjad ära, mille tahtmatult kaotas keegi teine. Kui sama peaks juhtuma sinuga, tuleb heasoovlik abikäsi ka pärast sind. Aus värk. Mitmekülgselt kasulik

Kui läheneda teemale puhtalt liikumise vaatevinklist, siis prügikorjamine tõhustab ja mitmekesistab ka treeningut. Esimesed kasud lõikad juba sellest, kui kolid oma jooksuretke kõnniteedelt ringi loodusse – pinnas on pehme, iga samm isemoodi ning jalgadele on see märksa loomulikum ja tervislikum koormus. Pidev kummardamine liidab lihastöö. Prahti võib noppida ka kükke tehes. Kõik see kasu kajastub kiiresti sinu trimmis taljejoonel ja prinkidel tuharatel. Lisaks takistab kehal n-ö mugavustsooni minemast – kes pikalt jooksnud, teab hästi, kui mugav on tuttavas tempos tiksuda. Aga siin ei tea sa iial ette, millal tuleb teele uus kükk või kummardus. Või lausa pikem kükiseeria enne järgmist spurti.

„Kui liita jooksule kükitamine, sirutamine, kummardamine ja väikese lisaraskuse kandmine, annab see treeningule lisaväärtust,“ ütleb seiklusüritusi korraldava ettevõtte Seiklushunt rohejuht Eliisa Saksing, üks ala tulihingelisi propageerijaid siinmail.

Plogging kui uue aja tervisesport koos hooliva mõtteviisiga levis ülikiirelt üle kogu maakera. Inimesed on üha teadlikumad, samal ajal, kui näiteks üksnes plastikureostus on võtnud lausa hirmuäratavad mõõtmed. Iga liigutus selle peatamise nimel väärib vaeva. Ka ookean koosneb miljonitest piiskadest meres – niisiis pole väikseimgi panus väärtusetu! Jah, isegi see võõra ülbari mahavisatud pudel, mille sina prügikasti panid, muutis midagi.

Prügikorjamisejooks on lihtne - võta vaid kott kaasa ning nopi üles kõik sodi, mis ette satub. Saad liikumisest topelt-rahulolu. FOTO: Joakim Klementi

Roheusku eestlased

Eestis kogub ala ülikiiresti populaarsust. Algatust veavad Seiklushunt ja Eesti Roheline Liikumine, mitmed tuntud artistid ja avaliku elu tegelased on tunnistanud plogging’u valjuhäälselt oma eelistatud tervisespordialaks ning järgijate ring aina laieneb.

Hea mõte on kampa võtta lapsed. Liikumisarmastus kasvab sisse maast madalast, sest väikesed energiapommid armastavad ringi rahmeldada. Uskuge – laps, kes on käinud koos ema-isaga metsa alt prügi korjamas, et metsal oleks parem olla, ei viska iial ise sodi maha. Teda ei ole vaja käskida ega kontrollida, südametunnistus hakkab ise tööle. Isiklik kogemus õpetab rohkem kui tuhat teoreetilist manitsust.