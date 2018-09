SÕBRANNA NÄDALAHOROSKOOP: ettevaatust, sõnad muutuvad sel nädalal teravateks relvadeks!

Jäär

21. märts – 19. aprill

Tempo on mõõdukas, ehk isegi aeglasevõitu. Üle tüki aja saad hinge tõmmata, jõudu koguda ning tasapisi oma asju korda seada. Uue töönädala keskpaiku võib kaasinimestega suhtlemine siiski pingeliseks kiskuda. Eriti juhul, kui su kallim ei aktsepteeri seda, et suurema osa ajast töömõtetega hõivatud oled.

Sõnn

20. aprill – 20. mai

Su ellu võivad tagasi tulla teemad, millega juba kevadel esimest korda rinda pistsid. Nüüd oled targem ja kogenum, küllap suudad mõistuspäraselt reageerida ja vältida asjatut ärritumist. Hakkad tasapisi leppima sellega, et me ei ole iial kaitstud ootamatuste eest. Avastad, et oled päris hea kohaneja.

Kaksikud

21. mai – 21. juuni

Kuu liikumine Kaksikute märgis on sulle soodus aeg, universumi energiad sobivad sinu olemusega. Oled kiire, toimekas ja uudishimulik, tahad palju ette võtta ja jõuadki palju. Uuel töönädalal pead end taltsutama – tahad saada palju ja kohe, aga mõned su soovid ületavad reaalsuse seatud piire.

Vähk

22. juuni – 22. juuli

Pingeid võib tekkida pereringis, eriti vanema põlvkonnaga suheldes. Keegi sugulastest võib nina su isiklikesse suhetesse toppida, näiteks partnerivalikut kritiseerida. Ehkki sa armastad südamest oma pereliikmeid, ei tohiks siinkohal lähtuda nende arvamusest. Sinu armuõnn on absoluutselt sinu isiklik asi!

Lõvi

23. juuli – 22. august

Sinu reaktsioonid on kiired, kohati ka väga emotsionaalsed. Suudad intensiivselt mõttetööd teha. Suhtlejana oled osav, ehkki ka pisut pealetükkiv. Sulle võib tunduda, et see, kuidas sina maailma näed, ongi täielik tõde. Ja loomulikult üritad sa ka teisi valgustada, neile asju selgitada. Austa rohkem teiste arvamust!

Neitsi

23. august – 22. september

Üsna hea aeg äriasjade ajamiseks. Läbirääkimiste pidamine õnnestub paremini töönädala algul, mida päev edasi, seda pingelisem on olukord. Kolmapäeval-neljapäeval tasub pigem omaette nokitseda, kui teistega asju arutada. Siis tahab igaüks pigem oma tõde maksma panna, kaitstes oma seisukohti jõuliselt.

Kaalud

23. september – 23. oktoober

Perioodi algul oled ilmselt unistavas meeleolus. See on hea aeg loominguliste hobidega tegelemiseks. Töönädala edenedes kasvab soov ennast maksma panna. Oma tahtmise saad praegu siis, kui oskad oma mõtteid osavalt sõnadesse panna. Sõnad võivad su käes lausa ohtlikuks relvaks osutuda.

Skorpion

24. oktoober – 21. november

Sinu kõrvu võib ulatuda põnevat infot. Tasub inimestega suhelda, esitada küsimusi, mis sulle huvi võivad pakkuda – vastused tulevad ootamatult lihtsalt. Samas võib mõne kaaslase käitumine sind üsna närviliseks muuta. Põhjus selleks ei pruugi peituda praeguses hetkes, see võib olla seotud mineviku läbielamistega.

Ambur

22. november – 21. detsember

Nädal toob põnevaid vestlusi nii sõprade kui ka mõttekaaslastega. Võimalik, et tegutsed selle nimel, et ühiste ideede eest võidelda ning mingi organisatsiooni tegevust korraldada. Üks teema, mida praegu vältima peaksid, on sõpradega ühise äri edendamine või neile raha laenamine. Rahateema ajab kiirelt tülli.

Kaljukits

22. detsember – 19. jaanuar

Merkuuri ja Pluuto kvadraat võib muuta sind üsnagi vaidlushimuliseks ja võimukaks. Sul on tahtmine teistele inimestele selgeks teha, kuidas maailmaasjad tegelikult käivad. Arvamusi, mis sinu nägemusega kokku ei lange, keeldud sa kangekaelselt aktsepteerimast. Vajadus ennast ja oma õigust tõestada on suur.

Veevalaja

20. jaanuar – 18. veebruar

Küllap oled juba eelmisel nädalal suure tööhoo sisse saanud, nüüd tasub samal lainel edasi seilata. Kui sul on varem olnud kolleegidega erimeelsusi või ülemustega lahkarvamusi, väldi vanade teemade ülessoojendamist. Paraku on asju, milles te iial üksmeelele ei jõua, neid ei tasu praegu puudutada.

Kalad

19. veebruar – 20. märts