Lastega Hispaaniasse aastaks elama kolinud Cathlini esimene kuu: üksindus ja paanika

Uskumatu, kui palju mõjutab meie elu kultuuriline taust ja enesestmõistetavus. Näiteks kus on normaalne toidupood, kuidas leida hea juuksur, kust saab õpikutele kilesid, mida teha, kui GPS jamab, kuidas osta puuvilju, kui hispaania keelt ei oska ja midagi katsuda ei tohi jne. Mis aga kõige hullem, päris alguses ei olnud mul kellegagi rääkida. Oma lapsed muidugi on, aga jutud lastega on siiski midagi muud. Helistasin Eestisse oma lähedastele, aga neil oli raske aru saada, milles mu probleem seisneb.

Uute tuttavate leidmine on päris raske. Olen küll enda meelest julge suhtleja, aga ikkagi on ebamugav täiesti võõra inimesega ei tea millest rääkima hakata. Aga üksindusmasendus tundus veel jubedam. Niisiis, koolis lastevanemate koosolekul istusin suvalise ema kõrvale ja tutvustasin ennast. Meil oli kohe ühine jututeema, sest lapsed on ju ühes klassis. Lisasin end Facebookis igasugustesse gruppidesse: «Emad ja isad Costa del Solis», «Naised Marbellas» jne. Üsna varsti kutsuti mind esimesele kohvihommikule. Oh, kuidas ma ei tahtnud minna, see on nii jube ebamugav! Aga läksin ja tutvusin mitme toreda naisega. Lisaks sain kasulikke soovitusi kohaliku eluolu kohta.