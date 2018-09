Kuidas teha oivalisi ahjukartuleid?

Ma tean, et ahjukartulite jaoks on miljon erinevat nippi – küll soovitatakse need eelnevat pehmeks keeta, või poolpehmeks ja siis potis «kohevaks» raputada või isegi soodavees keeta ja mida veel. Ma tean neid nippe küll, aga ei kasuta neid, sest minu jaoks on ahjukartul hea lihtne toit, mille ettevalmistamiseks läheb maksimaalselt 10 minutit ja nende vahepeal ümber keeramiseks veel 5 minutit, aga ülejäänud aja saab rahulikult millegi muuga tegeleda. Pluss ma isegi ei koori neid enamasti, sest esiteks on koore all peidus suur osa vitamiinidest, teiseks maitseb see täpselt sama hästi.

Need kartulisektorid on niikuinii mõnusalt krõbedad. Mulle endale meeldivad sellised peaaegu kõrbemise ääre peal krõbedad kartulid, aga ega retseptis antud küpsetusaegasid niikuinii kunagi täpipealt usaldada ei saa, sest iga ahi on erinev. Eelkõige tasub ikkagi usaldada oma sisetunnet ja ei ole ju keeruline vahepeal ka üks kartulisektor proovimiseks välja võtta.

Serveerida võib neid kartuleid muidugi ka mistahes lihalise ja salatiga, aga minu puhul juhtub kõige sagedamini see, et segan nende kõrvale kokku rohelise sibula, hapukoore ja soola ning see ongi juba omaette toidukorra eest. Imeline!

Lihtsad ahjukartulisektorid

Vaja läheb:

Umbes 1 kg kartulid (Laura näiteks)

1,5 spl õli

1 tl soola

Meelepärast puisemat ürti (rosmariin, salvei, tüümian, oregano)

Eelkuumuta ahi 250 kraadini ja kata ahjuplaat küpsetuspaberiga.

Pese ja kuivata kartulid korralikult. Koorimist ei pea ma vajalikuks, aga kui just pead, siis koori ka.

Lõika kartulid olenevalt suurusest 4-8 sektoriks ja viska need kõik järjest pannile.

Lisa pannile 1 spl õli ning sool, sega kõik korralikult kätega läbi ning säti sektorid ühes kihis pannile laiali.

Küpseta kartuleid ahju keskosas umbes 40 minutit kuni need on pehmed ja krõbedad. Küpsemise poolepeal võta need korraks välja, keera ümber ning lisa pannile ülejäänud õliga läbi masseeritud ürdid. Õliga masseerimine on vajalik selleks, et ürdid ära ei kõrbeks.