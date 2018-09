Kristen Bell paljastab, mis on enamikest abieludest 2018. aastal puudu

Kristen Bell on abielu teemal varemgi sõna võtnud, rääkides avameelselt, et ka tema kümme aastat kestnud suhe oma abikaasaga pole alati kerge olnud.

Hiljuti tuli Kristen välja avaldusega, et 2018. aastal on paljudes abieludes puudu aususest. «Ma usun, et üks asi, mida enam abieludes pole, on ausus. Me mängime Barbie ja Keni mängu, alludes reeglitele, mis justkui peaksid kehtima kõigile,» selgitas näitlejanna.

«Ma lihtsalt ei usu, et need reeglid kõigi jaoks sobivad,» jätkas ta ja paljastas oma abielu saladuse. «Ma leian, et kui su kaaslase jaoks on keegi teine veel atraktiivne ja sina sellest solvud, ei ole probleem su partneris,» sõnas Bell. «Asi on nartsissismis ja sa pead endale selgeks tegema, miks sa arvad, et pole piisavalt hea,» jätkas ta.

Näitlejanna selgitas, et nemad tunnistavad abikaasaga teineteisele, et nende jaoks on ka teised inimesed ligitõmbavad ja see aitab nende suhte hoida ausana, kirjutab Stylist.