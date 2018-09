Raseduse pahupool, millest palju ei räägita

Uue uuringu kohaselt saavad lapseootel emad magada keskmiselt viis tundi öö jooksul. Põhjuseid, miks rasedad naised piisavalt öö jooksul und ei saanud, on palju. Rohkem kui pooled lapseootel naistest tunnistasid, et on olnud unepuudusest pisarates juba enne lapse saabumist.