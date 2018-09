Miks on kuningannal kaks sünnipäeva?

Kuigi kuninganna on 92-aastane, on tal olnud 150 sünnipäeva. Kuninganna Elizabeth II-se või kunagise printsess Elizabeth Alexandra Mary sünnikuupäev on 21. aprill 1926. Juba siis, kui kuninganna oli noor tüdruk, oli tema sünnipäev suursündmus. Oma 16. sünnipäeval toimus Elizabethi esimene ametlik visiit.

21. aprill oli kunagi printsessi jaoks avalik pidupäev, kuid 1952. aastal, kui ta troonile astus, on olnud avalikuks tähistamiseks hoopis juunikuine päev. Kuningannaks saades osales ta 9. juunil esmakordselt riigijuhina paraadi Trooping of the Colour. Sellest kuupäevast sai kuninganna «ametlik sünnipäev». Küll aga ei tähistata seda igal aastal 9. juunil, vaid tegu on liikuva pühaga. Tähtis päev leiab aset juuni teisel laupäeval, kirjutab TheList.