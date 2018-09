5 lihtsat moodust olla tööl enesekindlam

Siin on 5 moodust, kuidas end töö juures enesekindlamalt tunda.



1. Teadvusta, mil oled enese suhtes liiga kriitiline.

Meil kõigil on hetki, mil asjad ei lähe päris plaanipäraselt ja kõrvus sosistab vaikne hääl kinnitades, et «sa ei saa sellega hakkama». Kirjanik Seth Godin õpetab hea nipi, kuidas selliste olukordadega toime tulla. Ta soovitab, et kui alustad lauset sõnadega «ma ei saa», siis lisa sinna lõppu sõna «veel». Niimoodi kaob lause negatiivne aspekt.



2. Konstruktiivne kriitika viib meid edasi.

Kuigi me teame, et konstruktiivne kriitika teeb meile suures plaanis head, on seda siiski raske kuulda. Selle asemel, et kriitikat kuulates mõelda, kuidas ülemus ei ole sinuga üldse rahul ja su tööd ning ilmselt ka sind ennast vihkab, proovi mõelda teisti. Ürita aru saada, et kriitika on ülemuse viis panustada sellesse, et sind veelgi paremaks töötajaks muuta.



3. Tähista oma õnnestumisi.

Kui su tavaline tööpäev näeb välja nii, et lahendad ülesandeid järjest üksteise järel, siis on see tore. Aga oled sa võtnud hetki, et tähistada oluliste ülesannetega valmis saamist? Vahel on oluline võtta kasvõi paar minutit, et läbi mõelda ja üle vaadata, mis on juba tehtud.



4. Tee midagi, milles oled hea.

Nendel hetkedel, mil tunned ennast kehvasti, proovi tegeleda nende ülesannetega, milles oled tõeliselt hea. Kuigi sa ei taha, et kogu su karjäär nii lihtsalt kulgeks, et võid ülesandeid silmad kinni lahendada, siis on vahel hea selliste asjade juurde tagasi tulla, et ennast paremini tunda.



5. Räägi oma muredest.