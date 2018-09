Kui pikk seksipaus on liiga pikk?

Need küsimused on juba oma olemuselt valed, sest see, kui sageli keegi seksib, ei näita otseselt midagi selle kohta, kas seks on hea, halb või rahuldav, kirjutab Psychology Today. Sellegipoolest võib vahekordade sagedus mängida oma rolli selles, kui rahul me oleme oma suhte ja seksuaaleluga. Kui sageli siis inimesed tavaliselt seksivad? Ja mida see näitab suhtekvaliteedi kohta?

Kõige tavalisem vastus

Väljaandes Archives of Sexual Behavior avaldati uuring, milles osales üle 26 000 ameeriklase. Keskmiselt seksisid nad enda sõnul 54 korda aastas, ehk umbes korra nädalas. Sarnane uuring tehti ka 1990. aastal, mille tulemus oli enam-vähem sama. Uuringus osalesid nii vallalised, kohtingutel käivad, abielus kui elukaaslasega koos elavad mehed ja naised. Kui teadlased võtsid luubi alla vaid abieluinimesed, oli vahekordade arv keskmisest isegi pisut madalam, 51 korda aastas.

Kõige õnnelikum vastus

Kui õnnelikud on need inimesed, kes korra nädalas seksivad? Kuigi paljud inimesed usuvad, et mida rohkem seksida, seda õnnelikumaks see teeb, siis uuringud seda ei kinnita. Väljaandes Social Psychological & Personality Science avaldati 30 000 ameeriklase seas läbi viidud uuring, milles analüüsiti seksuaalelu aktiivsuse ja õnnetunde vahekorda. Leiti, et kõige õnnelikumad ongi need paarid, kes seksivad korra nädalas ning need, kes seksisid nädalas 2, 3 või isegi rohkem kordi, ei olnud neist õnnelikumad. Sellegipoolest olid ka nemad omadega päris rahul, kuid uurijad jõudsid kokkuvõttes tulemusele, et nad ei olnud sellegipoolest õnnelikumad kui harju keskmised.

Seega on enamasti oma suhtega rahul juba need, kes seksivad vaid ühe korra nädalas. Mis toimub aga nendega, kelle seksuaalelu ei ole niigi rikas?

Kõige õnnetum vastus

Eelnevalt kirjeldatud uuringus vaadati lähemalt ka neid, kes seksisid harvem kui korra nädalas ja nemad olid enda sõnul tõesti oma seksuaaleluga rahulolematud. Sama teemat on uuritud ka teistes teadustöödes. Ühest 6029 osalisega küsitlusest tuli välja, et 16 protsenti vastanutest ei olnud viimase kuu aja jooksul üldse seksinud. Uuringu peaautor dr Donnolly selgitas välja, et hinnanguliselt 15 protsenti paaridest ei ole seksinud viimase kuue kuu jooksul. Raamatu «Sex Starved Marriage» autor Michelle Weiner Davis defineeris veidi teistsuguseid uuringumeetodeid kasutades «seksita abieluks» suhte, milles olev paar seksib vähem kui kümme korda aastas.

Miks on seksuaalelu regulaarsus üldse oluline?

Sellest, kui tihti seksida, räägitakse nõnda palju seetõttu, et see on kõige lihtsam meetod, kuidas ennast ja oma seksuaalelu teistega võrrelda. Paraku ei tee kedagi õnnelikuks ka see, kui seksida tihti, aga halvasti, nii et see ei paku mingit rahuldust. Oluline on tähele panna ka seda, et need põhjused, miks ei seksita, on olulisemad kui põhjused, miks seksitakse. Tülitsedes või partnerist lahku kasvades annab seksipuudus märku palju suurematest probleemidest suhtes. Samas on ka täiesti mõistetavaid põhjuseid, mis paarid alati palju ei seksi (kiiremad eluperioodid, väikesed lapsed, madal libiido jne) ja mille tõttu pole sugugi muretseda vaja.