Dagmar Lamp: mina, paanikas geenidoonor

Loomulikult ei kogenud ma sel hetkel südamehaigust ja andsin endale aru, et tegemist on «lihtlabase» paanikahooga. Ja ometi, kuigi ma peas ju teadsin, et ei saa olla nii, et mul Geenivaramust tagasiside teada saamise päeval lihtsalt nüüd infarkt juhtubki, tundus see kõik väga reaalne. Inimesed, kes on kursis sellega, kuidas paanikahäire võib manifesteeruda füüsiliste valudena, teavad ilmselt, mis tunne see on. Pole väga meeldiv.

Geenidoonoriks hakkasin ma juba nn esimese laine ajal kümmekond aastat tagasi. Siis põlesin ma uudishimust ja tahtsin väga teada saada, mida geenid mulle jutustavad. Nüüd lõpuks oligi see aeg käes – sõitsin vähese une pealt ja söömata Tartusse, et anda uued proovid ja kuulda, mida praeguseks teada on saadud. Ega see magamatus ja söömatus (proovide andmiseks on seda tarvis – mitte küll magamatust, aga süüa ei tohi) aidanud kaasa ka vererõhule. Seda pidi mul mõõtma suisa kolm korda, sest meil mõlemal oli raske uskuda, et numbrid on nii kõrged! Ülemine vererõhk näitas kõigil kolmel mõõtmisel 145-152.

«Infarkt!» teadustasin ma muidugi sel päeval mitu korda. Vererõhk ju tõestab!

Kolmandaks päevaks saabus ükskõiksus: nojah, kui juba geenides, siis geenides! Tulgu siis see infarkt!

Geeniinfo tagasisidelehte näppides tunnistasin, et tunnen end nagu kohtupingis. Minusugusel ärevusele kalduval inimesel pole eriti kerge maha rahuneda ning vaadata asju nii, nagu need tegelikult on – et info, mida mu geenidest välja loeb, pole mingi surmaotsus. Kuid nii see just kõlas: isheemiatõbi! Infarktioht! Teise tüübi diabeet käega katsuda!

Positiivset oli muidugi palju – sain teada, et antidepressandid, mida olen varem elus võtnud, lagunevad minu kehas kiiremini kui tavaks. See on tulevikuks oluline informatsioon, nüüd tean, et tasub neid toimeaineid vältida (ning selgitab ka, miks üks teatud ravim tekitas tunde, et ma olen maniakaalne hullumeelne). Ja kui nüüd asja mittehüpohondriku mõtlemisega võtta, siis tegelikult oli kogu tagasiside positiivne – see, et mul on suurenenud risk üheks või teiseks haiguseks, ei ole nii määrav. Mis on tegelikult määrav? Mu elustiil. Ja siin saan ma kohe hakata midagi muutma.