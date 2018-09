Kuidas ära tunda, et lapsel on aktiivsus- ja tähelepanuhäire?

Häirega lapsel on keskendumisvõime- ja tähelepanu puudulikkus, ta käitub liiga impulsiivselt ja on hüperaktiivne. Häirega võivad lapsel kaasneda näiteks käitumishäired, kõne- ja õppimisprobleemid, kirjutab Emmede klubi .

* Tihti ei pööra detailidele tähelepanu ja teeb kodutöös teiste tegevuste käigus hooletusvigu (näiteks jätab detaile vahele, tehtud töö on ebatäpne).

* Tihti on raskusi tähelepanu koondamisega ülesannete täitmisele või teistel tegevustele (näiteks on raskusi keskendumisega tundides, vestluste jälgimisel või pikkade kirjatükkide lugemisel).

* Tihti paistab, et ei kuula teist, isegi kui teda otseselt kõnetada (näiteks paistab, et mõte on mujal, isegi näilise muu tähelepanu objektita).