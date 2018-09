Kuulsused paljastavad, millal nad süütuse kaotasid

Kuigi pole olemas «õiget» vanust, mil esimest korda seksida, tasub meeles pidada, et kunagi ei tohiks seksida enne, kui selleks täiesti valmis pole. Ja kindlasti ei tohiks alluda välisele survele!

Vaatame, mida on rääkinud kuulsused oma esimesest kogemusest.

Kate Moss ütles ajakirjale Love Magazine, et oli süütuse kaotamise ajal 14-aastane. See juhtus enne, kui ta modellina avastati.

Joe Jonas oli esimese vahekorra ajal 20-aastane. «Ma tegin muid asju ka varem, kuid ma polnud seksuaalselt aktiivne enne kui olin 20. Mul on hea meel, et ma õige inimese ära ootasin.»

Victoria’s Secreti modell Adriana Lima ootas seksiga abieluni. Mis tähendab, et ta oli siis 27-aastane.

Megan Fox seksis esimest korda oma esimese pärispoiss-sõbraga 17-aastaselt. «Mul on olnud palju kohmakaid kogemusi, kuid see polnud kohmakas. Ma olin temasse armunud ja see oli kena.»