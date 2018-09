Retseptisoovitus: tervislikuks tuunitud banoffee

Banoffee kook on Inglismaalt pärit suussulav magusroog, mis ilmselt ei jäta kedagi külmaks. Paraku on originaalretseptis kirjeldamatu hulk kaloreid, mistõttu toitumisnõustaja Erik Orgu seda kaalulangetajatele ei soovita ja pakub välja oma retsepti, milles on teatud koostisosad ära vahetanud.