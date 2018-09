Värsked trendid: loomamustrid, kauboisaapad ja valge värv

Laumetsa sõnul on alanud hooajal tõeliselt moodne kanda loomamustritega rõivaid. «Ootamatult on meie ees sel sügisel avardunud loomamaailma kirev maailm,» selgitab Laumets. «Ussid, leopardid, sebrad – kõik mustrid on esindatud.» Naise sõnul tasakaalustab silmapaistvaid mustreid rahulikum stilistika ning põhjamaise minimalismiga kombineerimine. Seega ei tasuks komplekte liiga ekstravagantseks muuta.

Kes loomamustreid ei armasta, võib valiku teha hoopis ruutude või täppide hulgast. «Moes on erinevad ruudud suurtest väikesteni nii värvilistena kui ka mahedamates toonides,» tutvustab stilist. «Ühteviisi nunnud ja moodsad on ka kõik täpid, mummud ja ringid.»

Värvidest soovitab Laumets valida punaste, roheliste ja valgete vahel. «Punane on endiselt aktuaalne, aga kirevale punasele on juurde lisandunud nii tumedam veinitoon kui ka hele ja malbe roosa,» räägib stilist. «Rohelised toonid on samuti moes – tumedast rohelisest kuni khakivärvini.»

Mood ei väsi aga üllatamast ning kui enamasti soovitatakse sügisel tumedamaid toone, siis sel hooajal on üheks trendivärviks hoopis valge. «Valge aitab pimedamat talveaega helgemaks muuta,» leiab Laumets. «Ka mina ise olen teinud viimasel ajal imeliku pöörde ja hakanud lisaks mustale heledamaid värve eelistama ning valge on üks mu lemmikutest!»

Silmatorkavamate toonide eelistajatele soovitab stilist kollast, mis on positiivne ja üllatav tulija sügismoe värvispektrisse.

Külmemale hooajale kohaselt on taas moodne kihiline riietumine, mis meie kliimas näib peaaegu vältimatu. «See trend on võtmas uusi mõõtmeid,» lisab Laumets. «Nüüd on see veelgi julgem ja ootamatum.»