SÕBRANNA TESTIB. Kui head on sügisel lettidele jõudnud ilutooted?

D'Difference 4D Anti-Redness öökreem.

Nime taga Anti-Redness Night Cream peitub tootjate sõnul üks võimas vägilane, mis katsetanute jutu järgi teebki naha tugevamaks ja nahatooni ühtlaseks. Tugev nahk on vastupidav keskkonna mõjudele ja selle loomulik kaitsevõime on nii hea, et nahk ei tujutse, kui väliskeskkonnas midagi muutub. Samuti muutub väiksemaks vajadus kreemi pidevalt nahale määrida.

SÕBRANNA TESTIB: tihe, rikastav ja toitev kreem. Pole veel jõudnud piisavalt kaua kasutada, et saaks kinnitada, kas see ka tõesti punetust vähendab, kuid öökreemiks sobib see suurepäraselt. Üsna sageli ärkan hommikuti kuivava nahaga, eriti kütteperioodil, kuid praegu pole seda olnud. Ainsa miinusena toon välja, et kreemil puudub igasugune lõhn - tean, et paljud seda eelistavadki, kuid mina isiklikult tahaks, et kreem natuke siiski ka lõhnaks. Ja kuigi ma täpselt ei tea, milline peaks olema tugev näonahk, siis praegu peeglisse vaadates võib rahule jääda!

Batiste Instant Hair Refresh 2-in-1 kuivšampoon.

Suurbritannia number üks Batiste kuivšampoon lubab taltsutada rasvased juuksejuured ning anda ilmetutele ja väsinud kiharatele uue hingamise, sära ja värskuse vaid mõne hetkega.

SÕBRANNA TESTIB: pakend lubab nähtamatut tulemust, kuid erinevalt teistest kuivšampoonidest, mida olen varem proovinud, jätab see pähe sootuks rasvase kihi - asi, mida kuivšampoonilt ei ootaks. Juuksed on üsna kleepuvad ja vastikud, tunne pole hea, aga hiljem fotodelt vaadates ei paista tulemus kõige hullem. Siiski kasutama ei kutsu, jätaks vaid hädaolukordadeks.

Essence Metal Shock küünepuuder ja pealislakk

Küünepuudrid lubavad luua küüntele metalse, peeglitaolise läike. Küüneentusiastide hulgas on sellised puudrid laialt levinud olnud ning tänu Essence'ile on need ka Eesti turul saadaval.

SÕBRANNA TESTIB: kasutajamugavust nende toodete puhul oodata ei tasu — potsiku avamisel tõuseb puuder kõikjale lendu ning kuigi seda soovitatakse peale kanda sõrmeotsaga, ei taha see pärast enam kätelt maha tulla ning ka pärast pesu säras mu nahk hõbedaselt.

Peale kantud puuder näeb tõepoolest üpriski efektne välja, kuid täielikult ühtlast kattuvust mul saavutada ei õnnestunudki. Lõpu rikkus aga ära spetsiaalne pealislakk, mis puudrikihi peale kanda tuleb: tegin mitu katseringi ning igal korral hakkas see mitmel küünel kokku tõmbama ning jättis järele imeliku kortsulise mustri. Rohkem Metal Shock end kasutama ei kutsu, sest lakk muudab kogu vaeva asjatuks ning puudri enda pealekandmine on samuti ebameeldiv selle lenduvuse tõttu.

Essence the Gel küünelakid

Innovatiivse värvitehnoloogiaga küünelakid lubavad küüntele uskumatult kauakestva maniküüri ja geeli sära.

SÕBRANNA TESTIB: lakk kattis hästi ning teist korda pealekandmine ei ole isegi vajalik. Samuti on laki pintsel meeldivalt lai, mis tähendab, et küüs saab lakitud ühe tõmbega. Jään hea meelega neid kasutama.