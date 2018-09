Instagrami loojad lahkuvad troonilt

Instagram teatas esmaspäeval, et Instagrami loojad on otsustanud enda ametist lahkuda. Kevin Systrom ja Mike Krieger firmast lahkumise põhjuseid ei täpsustanud. Instagrami ostis kuus aastat tagasi Facebook ühe miljardi dollari eest.

Systrom kirjutas enda blogipostituses, et võtavad aja maha ning uurivad ja taasavastavad enda uudishimu ja loovust, vahendab Independent. Instagram on Facebooki kõige kiiremini kasvava käibega toode. Antud sotsiaalmeedia platvormil on igakuiselt rohkem kui miljard kasutajat üle maailma.