Instagrami laps-staarid, kes teenivad pildiga sadu eurosid

Piper Seymour pole tavaline sotsiaalmeedia staar. Brisbane'is elav neiu on kõigest neljaaastane ning teda jälgib igapäevaselt 52 600 inimest. Tema ema Kerry tegi Instagrami konto tütrele, kui too oli vaid kuuekuune.

Kerry meenutab, et tema vanem tütar, kes oli sel ajal 16-aastane, oli näinud beebidele tehtud sotsiaalmeedia kontosid. «Alguses tundus see mulle hullumeelne, aga siis ta näitas mulle neid kontosid, tegi Piperile ise konto ja esimesed pildidki ära,» rääkis Kerry.

Tänasel päeval on konto fookus moel, kuna Piper on kaamera ees ema sõnul loomulik talent. Ema sõnul soovisid erinevad brändid saata tüdrukule riideid ja aksessuuaare juba siis, kui Piper oli kõigest kuuekuune.

Ka Barty Middelbosch ei ole nagu iga teine sotsiaalmeedia mõjutaja - ta on kõigest üheksaaastane. 28 500 jälgijaga poisil on juba koostöö agentuuriga ning selle kaudu on ta teinud väikeseid tööotsi ka suurfilmides nagu Thor ja Aquaman. Tema vanemad Shelly ja Bart tegid pojale profiili sotsiaalmeediasse, et toetada tema karjääri ning see sai kiirelt edukaks, kirjutab DailyMail.