17 asja, mida neljakümnendates naine endale ostma ei peaks

1. Odavad žiletid. Ütle «ei» ühekordsetele raseerijatele ja ole oma naha suhtes hell.

2. Odav alkohol. Pole vahet, kas korraldad pidu või oled baaris, ära vali kõige odavamat jooki, isegi kui see tähendab, et sa ei saa nii palju juua.

3. Kokaraamatud, mida sa ei kasuta. Kui kokkad põhiliselt internetist leitud retseptide järgi, ei ole mingit vajadust kokaraamatuid koju seisma osta.

4. Koolikotid. Kui oled üle neljakümne, ära haara oma lapse seljakotti. Investeeri parem viisaka välimusega, näiteks nahast seljakotti, millega saad ka tööl käia

5. Odavad voodimadratsid. Korralik madrats peaks peaks kestma vähemalt seitse kuni kümme aastat ja sa ju tahad, et see oleks mugav.

6. Pehmed kott-toolid. Kas sellel ikka on mugav istuda ja kas sa üldse tahadki proovida?

7. Kõik lipsukestega esemed. Riided, kotid, jalanõud, aksessuaarid - kõik, millel on peal lipsuke.

8. Odavad kohvrid. Pole mõtet osta ajutist kohvrit, mis ei pea pikki reise vastu.

9. Suurendusklaasidega prillid. Siin on silmas peetud odavaid suurendusklaasidega prille, mida saad erinevatest pudi-padi poodidest. Mine silmaarsti juurde ja investeeri päris prillidesse.

10. Kingad, mis pole mugavad. On olemas palju ilusaid kingi, mis pole mugavad, aga suure tõenäosusega ei taha sa ebamugavaid kingi kanda.

11. Toataimed, mille eest sa ei hoolitse. Kui sinust ei ole siiamaani rohenäppu saanud, siis see ilmselt ei juhtugi.

12. Broneeritud laud ööklubis. Kas sa veel käid ööklubides?

13. Liiga palju kiirmoodi. Mõistlikum on investeerida korralikkesse riideesemetesse.

14. Vöökott. Jah, need on uuesti moes, aga sa ilmselt ei peaks seda endale hankima.

15. Uut tüüpi aluspesu. Kui oled leidnud oma stiili, ei ole vaja seda muuta.

16. Värvilised püksid. Erinevad mustrid, prindid ja erksad toonid pükstel on keerulised välja kanda.

17. Jõulukampsunid. Inimesed ei pruugi aru saada, et sa teed nalja.