Prints William heidab valgust kuningliku pereelu telgitagustesse

Prints William rääkis vahetult enne reisile minekut: «Mul on hea meel külastada Namiibiat esimest korda. Mul on vaid kahju, et mu naine Catherine ei saa minuga ühineda. Ta on tohutult kade, osaliselt kuna mind ootavad ees mõned head segamatud ööd und, eemal oma suurepärastest lastest.»