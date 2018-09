Mille poolest on sibul tervisele kasulik?

Peale selle, et sibulat pole vaja kalorite pärast karta ja selles on ka märgatav hulk kiudaineid, on selle söömisel veel mitu kasutegurit. Nimelt on sibulas rikkalikult antioksüdante, mis vähendavad vähiriski ja aitavad kauem elada. Eriti palju on antioksüdante punases sibulas, kuigi ega teised temast palju maha jää.