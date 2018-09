Sodiaagi saladused: 6 kõige reetlikumat tähemärki

YourTango toob välja kuus tähemärki, kelle puhul see kõige sagedamini tõele vastab.

Kaalud

Kaalud võiks olla lubaduste mittetäitmja sünonüümiks. Õnneks ei anna nad lubadusi liiga kergelt, kuna teavad end piisavalt hästi – liiga palju võib muutuda, et saaks lubadust pidada.

Ambur

Amburite lubadusi ei tasu uskuda – neil pole üldse aimu, mida lubadused tähendavad ja kui teavadki, ei hooli nad piisavalt, et neid pidada. Nad lihtsalt teevad seda, mida tahavad – ja kuigi see jätab neist vabameelse isepäise kõndija mulje, kukub see tegelikkuses sageli välja nõnda, et nad on lihtsalt isekad.

Kaksikud

Asi pole selles, et Kaksikud ei peaks oma lubadusi. Asi on selles, et nad täidavad need nii hilja, et see on naeruväärne ja solvav.

Sõnn

Nad on nii keskendunud omadele asjadele, et vaevu mõistavad lubaduste tähtsust. Lubadus on Sõnni jaoks vaid sõna ja ei midagi muud.

Veevalaja

Nad lubavad ja seejärel murravad neid rängalt. Veevalajaid ei tasu usaldada, kuna usaldus on nende jaoks kulurida, mida oma suva järgi kasutada.

Neitsi