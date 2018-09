Hea teada: milliste muredega saab abi lasteabitelefonilt?

«Lasteabitelefon, tere! Kuulan teid.»

«Ma ei tea, kas ma pöördusin õigesse kohta…»

«Ma ei tea, kas see on üldse probleem…»

«Ma ei tea, kas te saate mind aidata…»

«Mul on mure…»

Selliseid pöördumisi tuleb lasteabitelefoni töös ette iga päev. Helistajateks ja kirjutajateks on nii lapsed, vanemad, naabrid kui ka teised tähelepanelikud inimesed ning spetsialistid erinevatelt elualadelt. Ükskõik, millise küsimusega tegu on, vastuseta ei jää keegi. Mõnikord saame vastata kohe vestluse käigus, teinekord tuleb infot veidi täpsustada ja tagasi helistada. Vahel on inimesel vaja head kuulajat ja kaasamõtlejat ning koos arutades jõuame sobiva lahenduseni.

Teemadering, millega lasteabitelefoni poole pöördutakse, on väga lai. Julgustamaks see loo lugejaid murelikus olukorras lasteabitelefoni poole pöörduma, toome näiteid erinevatest teemadest, millega nii lapsed kui täiskasvanud kõige enam pöörduvad:

Nii laste- kui vanemate vahelised kehvad suhted (ka suhted vanavanematega)

Kiusamine lasteasutuses või kodus (kiusajateks teised lapsed, õpetajad lasteaias või koolis, õed-vennad või muud sugulased)

Emotsionaalne ja/või füüsiline vägivald nii lapse kui täiskasvanu suhtes

Laste kodust ära jooksmine

Vanemate koju mittetulemine (pidutsemine, ülemäärane töötamine)

Enesetapumõtted ja enesevigastamine

Erinevad tervisehäired (depressioon, söömishäired, ärevushäired, ülekaal jne)

Halvad hinded koolis

Sõltuvuskäitumine (alkoholi- ja narkootikumide tarvitamine, suitsetamine)

Õigusrikkumised

Hooldusõigusega seonduvad teemad (kes, millal, kuidas saab lapsega aega veeta, kes otsustab lapse elukoha ja lasteaia ning koolikoha üle)

Iga teema juurde võiks liita veel hulgaliselt alateemasid, kuid see ei annaks ikkagi täit pilti mitmekülgsest lasteabitelefoni tööst. Hea on näha, et üha rohkem ja rohkem märgatakse last, kes võib vajada abi. On olnud tublisid müüjaid, kes teatavad, kui kaubanduskeskuses on tunde istunud üksiku moega laps ja kes kurvalt end minekule asutab, kui tal palutakse koju minna. Sarnaseid pöördumisi on tulnud ka söögikohtadest. Samuti on lasteabitelefonile teatatud trepikojas istuvast lapsest, keda vanemad sisse ei lase või kellel puuduvad korteri võtmed.

Teated, mis tulevad lasteaedadest ja koolidest, on pisut erisugused. On olnud juhuseid, kus personal märkab lapse kehal löömise jälgi, mida vanem põhjendab lapse keevalise iseloomu ja kukkumisega, kuid millele tähelepanu juhtimise järgselt last enam mõnda aega kollektiivi ei tooda. Koolis puuduvad väärkoheldud lapsel sageli kehalise kasvatuse riided, et ei tekiks ka võimalust, et keegi peksmist märkaks. Väikeste laste puhul on eriti oluline täiskasvanute oskus märgata ja tähele panna laste juures toimunud muutusi. Näiteks kui lapse käitumine on ootamatult teistsugune, lapse meeleolu on pidevalt tavapärasest erinev.