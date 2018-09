Kas šokolaadi tuleb hoida kapis või külmikus?

On inimesi, kes panevad šokolaadi külmkappi seetõttu, et siis ei sula see ära ja on süües hamba all kõvem. Teised hoiavad seda toatemperatuuril just vastupidisel põhjusel, sest külmutamisel kaob ära maiustuse kreemjas konsistents. Lisaks võib olla, et külmkapis tekivad šokolaadi peale rasvaine külmumisest heledad laigud.