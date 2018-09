Kavalaid nippe, kuidas valmistada köögivilju lapsele meeldival viisil

Daily kaubamärgi all koolitoitlustust pakkuva Baltic Restaurants Estonia müügi- ja turundusjuht Tiiu Endriksoni sõnul kipuvad inimesed kasutama köögivilju harjumuspärastes roogades, aga tegelikult piisab üksnes uue tehnika rakendamisest või retsepti proovimisest ning vihatud köögivili saabki lemmikuks. Kuna tervislike valikute kasvulava on just koduköök, jagab kogenud koolitoitlustaja marakrati poolehoiu võitmiseks põnevaid kokkamisnippe erinevate ebapopulaarsete köögiviljade valmistamiseks.

Kapsas

Keetes muutub see köögivili liialt pehmeks ja levitab ka lõhna, mis paljudele ei meeldi. Kui kapsas peituv tubli doos C- ja K-vitamiini ning kiudained sööjat ei veena, siis tuleb erinevaid retsepte katsetada. Keetmise asemel tükelda kapsas pannile ja prae koos sibula ja õuntega ning maitsesta vähese õunaäädika, soola ja pipraga. Õunte hapukus ja sibula magusus tasakaalustavad kapsa maitset ning kooslus sobib serveerimiseks nii iseseisvalt kui liharoaga. Kui toores kapsas on pere noorimale meeltmööda, siis võib seda krõmpsuvat köögivilja riivida ning segada õunte ja jõhvikatega magusalt maitsvaks salatiks.

Sibul

Sibul on väärt köögivili, mille tarbimine vähendab südamehaigustesse ja vähki haigestumise riski. Kuid tugeva maitse ja lõhna tõttu on toores sibul paljude suurte ja väikeste vihatumaks vaenlaseks. Levinumaks võimaluseks on sibul võimalikult peeneks hakkida ja lihtsalt toitudesse ära peita või püreesuppi valmistades koos teiste köögiviljadega purustada. Proovitud nipp on aga sibula karamelliseerimine. Selleks tükelda sibul meelepärasteks tükkideks ja kuumuta keskmisel kuumusel. Umbes 10 minuti pärast hakkavad muidu kibedad sibulad karamelliseeruma ja nende maitse muutub mesimagusaks. Valminud sibulat võib lisada kastmetesse või serveerida lisandina prae kõrvale ning mahedalt magusa maitse tõttu paluvad pere noorimad seda veel juurdegi.

Peet

Peedi punases kuues peidavad end raud, kaalium, kiudaineid ja erinevad antioksüdandid. Kuigi maitselt pigem mahe, on peedile iseloomulik teatav mullane maitse, mille annab köögiviljale tema koor. Niisiis koori peet alati korralikult ning alles siis asu sööki valmistama. Kui keedupeedi saabumist lauale ei tervita rõõmuhõiked, siis tükelda toores köögivili hoopis ahjupannile, nirista peale oliivõli ning maitsesta värske apelsinimahla ja meelepäraste ürtidega. Peet on tänuväärt vili ka värsketes mahlades ja smuutides. Maitse varjamiseks sega see näiteks õunamahlaga või kasuta peedimahla smuutis koos banaani ja meelepäraste marjadega. Magus, ent tervislik vahepala on tagatud ning ka kõige suurem peedivaenlane kiidab.

Suvikõrvits

See vitamiinidest ja mineraalidest pakatav roheline köögivili on oma maheda maitse tõttu väärtuslik koostisosa soolastest roogadest kuni magusateni välja. Suvikõrvits on ideaalne köögivili, mida pisikeste marakrattide eest nende teadmata toitudesse peita. Riivi kotlettidesse või asenda sellega püreesupis pool kartulite kogusest. Samuti valmivad suvikõrvitsast mahedamaitselised spagetid, mida võib serveerida juustuga või hoopis bolognese kastmega. Kui aga köögivilja söömine soolastes toitudes on igati välistatud ettevõtmine, siis riivi suvikõrvits šokolaadikoogi sisse või valmista šokolaadinööpidega keeks. Köögivili maiuse koostises aitab viimast tervislikumaks muuta ning tõenäosus, et laps petuskeemist aru saab, on väga väike.

Porgand

Porgand on kõige kõrgema beetakaroteeni sisaldusega köögivili ja kuigi see krõmps vili on magusaim just toorelt, ei kao ka keetes kasulik beetakaroteen selle koostisest. Paljud lapsed, kes porgandit ei söö, peavad silmas selle keedetud versiooni. Toorelt võib porgandit riivida õuna või pirniga salatisse, samuti sobib see erk köögivili imeliselt kokku apelsiniga. Veel saab neist ahjus või pannil valmistada maitsvaid kotlette või peeneks riivitult lisada karride ja suppide sisse. Porgandil on ka oma koht kuulsas porgandikoogis. Tänu naturaalselt magusale maitsele saab kooki lisada vähem suhkrut või valmistada hoopis mee, õunte ja rosinatega hommikusöögi muffineid.

Kõrvits