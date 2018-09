Sageli on pisiasjad need, mis suhet õõnestavad – vähehaaval, aga kindlalt. Best Life arvab teadvat, et järgmised 30 naiste harjumust ärritavad pea kõiki mehi. Kas see sajaprotsendiliselt tõele vastab, on raske öelda, kuna inimesed on erinevad, aga igal juhul tasuks oma tüütute harjumuste muutmise peale mõelda.