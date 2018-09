Üllatav põhjus, miks võid kogeda ärevustunnet

Kuigi oleme harjunud, et ärevustunne võib tekitada kõhus ebamugavustunnet ja puhitust, selgus hiljuti läbi viidud uuringus, et hoopis ebamugavustunne ja põletikulised protsessid kõhus võivad tekitada ärevust, kirjutab Glamour.

«Kui meie kõhus on põletikulised protsessid, ei omasta organism vajalikke toitaineid, keemilisi ühendeid ja ensüüme, mis on olulised, et meie vaim ja keha oleksid terved,» sõnab doktor Elke Benedetto-Reisch meditsiini- ja ilukliinikust Lanserhof.