Suhteekspert annab nõu: kuidas kuulsuste eeskujul sõbralikult lahku minna?

Kuulsuste lahutusadvokaat Vikki Ziegler sõnab, et sõbralik lahkuminek toimub siis, kui mõlemad pooled suudavad üksteisega lugupidavalt suhelda, oma probleemid rahumeelselt lahendada ja teisele poolele meelega haiget tegemist vältida, kirjutab The Zoe Report.

Eneseanalüüs – ükskõik kui väga sulle ei tundu, et lahkuminek on partneri süü, on väga oluline näha ka oma rolli ja hoida fookus sellel. «Sa pead ennast ja oma käitumist analüüsima, et aru saada, mida sina valesti tegid,» selgitab suhteekspert Tina Konkin. «Kui jääd kannataja rolli, on väga raske edasi liikuda. Eneseanalüüs on alati vastus, sest ükskõik, mis põhjusel te lahku läksite, võib vastasel juhul saada põhjuseks ka järgmises suhtes,» paneb ta südamele.